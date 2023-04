Candidato sindaco centrodestra a Brindisi, accordo su Marchionna

(ANSA) - BRINDISI, 06 APR - "Pino Marchionna è il candidato sindaco del centrodestra unito" a Brindisi "e rappresenta la proposta politica di approdo per partiti e liste civiche, alternative alla sinistra e al Movimento 5 Stelle, che ci auguriamo vorranno condividere e sostenere". Lo annunciano i segretari provinciali Laura De Mola (Forza Italia), Vittorio Zizza (Lega) e Luigi Caroli (Fratelli d'Italia), comunicando l'accordo raggiunto per il candidato sindaco a Brindisi in vista delle prossime elezioni amministrative. Marchionna è stato già sindaco a Brindisi dal 1990 al 1992. (ANSA).