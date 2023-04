Calcio: Lecce; Baroni, contro il Napoli non sbagliare nulla

(ANSA) - LECCE, 06 APR - Vigilia di campionato per il Lecce di Marco Baroni, in vista dell'impegno di domani sera al Via del Mare contro il Napoli. Una gara complicata contro la capolista del campionato, ma che il tecnico del Lecce intende giocarsela a viso aperto. "Quando si affrontano partite di questo genere l'avversario deve scendere un pelino e noi non dobbiamo sbagliare nulla", commenta Baroni nella consueta conferenza della vigilia. "Affrontiamo - aggiunge - una squadra fortissima, che ha preso a pallonate tutti. Tutto questo, però, non ci deve spaventare, e ce la giocheremo con le nostre carte".

Nella gara di andata il Lecce riuscì nell'impresa di uscire imbattuto dal 'Maradona'; oggi, però, l'allenatore giallorosso è abbastanza realista. "Ogni gara ha una storia a sé. Oggi - afferma - dobbiamo scrivere la storia di questa partita con l'atteggiamento e la serenità senza pensare al risultato, ma dando tutto e cercando la prestazione senza preoccupazioni".

"Il Napoli ha conquistato questa classifica con il lavoro, noi dobbiamo - sottolinea il tecnico - saperci modificare perché è cambiata la maniera con cui le squadre avversarie affrontano il Lecce".

In chiave formazione le certezze sono il rientro in difesa di Umtiti e l'assenza per squalifica del centrocampista Blin.

Baroni non svela le carte: "Più che dubbi ho qualche verifica da fare sul recupero di qualche giocatore. Faremo qualche cambio in virtù di tanti fattori, con un pensiero anche ai giocatori diffidati, per mettere dentro gente - conclude - che in questo momento ha tenuto un po' il freno e ha voglia di dimostrare".

(ANSA).