'Orfeo e le Sirene' al MarTa, Sangiuliano 'sviluppare cultura'

(ANSA) - TARANTO, 05 APR - "Questo gruppo scultoreo è la bellezza. Rappresenti questa giornata di oggi un punto d'inizio teso a sviluppare le grandi potenzialità culturali della città di Taranto". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo al museo archeologico MArTA di Taranto alla cerimonia di presentazione del gruppo scultoreo 'Orfeo e le Sirene', scavato clandestinamente in un'area archeologica della zona negli anni Settanta e successivamente esportato illecitamente negli Stati Uniti d'America e acquistato dal 'The Paul Getty Museum' di Malibu (Los Angeles-Usa). Il prezioso reperto è rientrato in Italia nel settembre scorso e ora è messo a disposizione della collezione permanente del museo tarantino.

"Mi viene in mente - ha aggiunto il ministro - Giovambattista Vico quando parla di Idem sentire comune, l'insieme di quegli elementi che creano la storia, l'identità, l'essere di un popolo e di una nazione. Ripercorrendo le sale di questo splendido museo che ritengo sia uno dei più importanti musei archeologici d'Italia e forse europei, noi tocchiamo con mano l'identità di questa terra e ne cogliamo anche le potenzialità di sviluppo in termini culturali. L'ho detto più volte: nei decenni che verranno le persone che vorranno viaggiare, conoscere, imparare, apprendere, anche in tarda età, saranno sempre di più e noi dobbiamo predisporci in tal senso". Il ministro ha poi aggiunto che "Taranto deve essere una capitale culturale del Mediterraneo perché questa è la sua grande vocazione, ed essere una capitale culturale non significa fare una contemplazione museale, significa creare posti di lavoro, sviluppo, occupazione, reddito. Con il presidente della Regione Michele Emiliano e il sindaco Rinaldo Melucci stiamo lavorando in tal senso". (ANSA).