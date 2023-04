Canottaggio: quarto posto per Tamborrino e Bellomo al D'Aloja

(ANSA) - BARI, 05 APR - Buone prove per gli atleti del Canottieri Barion di Bari al memorial Paolo D'Aloja di canottaggio. Questo il bottino: un quarto posto del doppio Bellomo-Tamborrino e ben cinque finali raggiunte nella due giorni di Piediluco che inaugura il calendario internazionale.

Alla manifestazione hanno partecipato ventotto paesi, fra cui potenze del remo come Olanda e Romania, non a caso seconda e terza classificata nella graduatoria generale, proprio dietro gli azzurri.

Ha brillato la coppia composta da Leonardo Bellomo e Pasquale Tamborrino, entrambi 16enni: alla prima esperienza con concorrenti di altre nazioni, tutti più grandi di loro, hanno sfiorato il podio nella gara di doppio under 19, piazzandosi in quarta posizione con il tempo di 06:52:44, poco più di tre secondi di ritardo dall'equipaggio portoghese Santos-Rodrigues.

I primi due posti sono andati agli italiani Marvucic-Brambilla e ai greci Cholopoulos-Papazoglou.

Anche nel singolo, Bellomo e Tamborrino hanno ottenuto buoni piazzamenti: rispettivamente settimo ed ottavo nella finale A.

Memorial D'Aloja da ricordare anche per l'ottima partecipazione di Michelangelo Quaranta, ormai un veterano della prestigiosa manifestazione giunta alla 37esima edizione: il 19enne atleta barese ha gareggiato nelle due giornate sul singolo pesi leggeri con qualificazioni in finale A e la conquista dell'ottavo posto. (ANSA).