Allarme bomba a Brindisi durante scavi, ma era una colonna

(ANSA) - BRINDISI, 05 APR - Un grosso oggetto cilindrico, che inizialmente era sembrato un ordigno bellico inesploso, è emerso oggi a Brindisi durante gli scavi per la posa in opera della fibra lungo via Torpisana, nel centro cittadino. Dopo l'intervento degli artificieri, però, si è capito che si tratta di una colonna, o una parte di essa, forse antica. Ora saranno gli esperti della sovrintendenza archeologia a stabilire la datazione della colonna.

La scoperta ha generato naturalmente allarme: gli operai hanno subito sospeso i lavori ed allertato le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco. Per favorire tutte le operazioni di recupero, quando ancora non c'era certezza sulla natura dell'oggetto è stato disposta l'interdizione dell'area al traffico e l'evacuazione momentanea di una palazzina della zona.

