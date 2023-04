Restituita campana in bronzo del XII secolo rubata su Gargano

(ANSA) - RIGNANO GARGANICO, 04 APR - Una campana in bronzo risalente al 1110 che era stata rubata lo scorso fine settimana dalla antica Cappella rurale della Madonna di Cristo a Rignano Garganico nel Foggiano, è stata recuperata dalla polizia e restituita. La campana era è stata ritrovata dagli agenti del Commissariato di San Severo (Foggia) nascosta in una zona di campagna. La restituzione è avvenuta nel corso di una cerimonia oggi pomeriggio.

Il culto della Madonna è molto sentito nel centro garganico ed è un importante riferimento per le liturgie proprio la Cappella a due navate dove era stato commesso il furto. (ANSA).