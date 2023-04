La Deejay teen torna a Bari il 16 aprile

(ANSA) - BARI, 04 APR - Dopo il successo della prima tappa a Torino, l'edizione 2023 della "Deejay Ten" arriva a Bari: domenica 16 aprile il capoluogo pugliese accoglierà una delle corse non competitive più famose d'Italia, nata nel 2005 a Milano da un'idea di Linus e che nel corso delle sue 18 edizioni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone.

La partenza è alle ore 9.30 da corso Vittorio Emanuele II, da dove si snodano due percorsi differenti, da 10 e 5 km (il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque); la fiumana colorata di persone si dirigerà poi verso corso Vittorio Veneto fino al giro di boa alla traversa Largo Colonnello Trizio e ripercorrerlo a ritroso fino a circumnavigare Bari Vecchia ad anello, toccando corso Antonio De Tullio, Lungomare Imperatore Augusto, piazza IV Novembre e piazza del Ferrarese, dove terminerà il percorso più breve.

Quello da 10 km proseguirà invece attraverso Lungomare Araldo di Crollalanza, piazza Armando Diaz, Lungomare Nazario Sauro e Lungomare Armando Perotti, fino a corso Trieste; da lì il ritorno, fino al traguardo, in corso Vittorio Emanuele II, all'altezza della traversa di via Sparano da Bari, coincidente con la partenza. (ANSA).