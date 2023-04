Calcio: scontri prima del derby Altamura-Matera, feriti

(ANSA) - ALTAMURA, 02 APR - Scontri tra tifosi prima dell'inizio della partita di calcio del campionato di serie D, girone H, tra Altamura e Matera. Fuori dallo stadio di Altamura si sono affrontati i supporter delle due squadre che hanno fatto esplodere petardi e lanciato pietre. Ci sarebbero alcuni feriti, due quali sarebbero stati portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri.

Le due tifoserie si sono affrontate in via vecchia Buoncammino con il lancio di grosse pietre, di mazze in legno e di transenne. Diverse le auto parcheggate che sono rimaste danneggiate. La partita è finita 3-1 per i padroni di casa.

