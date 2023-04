Laudadio,rischiamo di perdere Bif&st. Decaro,vi aspetto nel 2024

(ANSA) - BARI, 01 APR - "Non chiediamo più soldi, ma tempi più certi per sapere che a marzo 2024 organizzeremo il festival". Lo ha detto il direttore artistico del Bif&st, Felice Laudadio, durante la conferenza stampa di chiusura del festival del cinema di Bari. "Se non abbiamo garanzie sufficienti per prendere impegni, Bari non avrà il Bif&st 2024 - ha aggiunto - perché noi non muoveremo un dito". "Organizzare un festival ha bisogno di un anno di lavoro - ha detto Laudadio -. Se non diamo conferme in tempo perdiamo i film o ci fanno causa per danni, perché li blocchiamo". Laudadio ha aggiunto che "i tecnici non possono entrare in teatro 24 ore prima dell'evento, hanno bisogno almeno di una settimana. Questo è un grido di protesta sui tempi". "Abbiamo voglia di fare una grande edizione nel 2024, ma abbiamo - ha concluso - bisogno di garanzie".

"Do appuntamento al Bif&st 2024, per fugare qualunque dubbio". Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, dal palco del teatro Margherita del capoluogo pugliese ha risposto all'appello del direttore artistico del Bif&st, Felice Laudadio, che chiede tempi certi per organizzare la prossima edizione. "Possiamo fare questo festival perché abbiamo quattro teatri vicinissimi - ha aggiunto nel corso della conferenza stampa di chiusura della kermesse -. Solo così possiamo permetterci di crescere e lo faremo anche il prossimo anno".

"Con la Regione Puglia sceglieremo la formula migliore per i prossimi anni - ha aggiunto -. Tutti hanno interesse nel continuare a organizzare il festival insieme con la città".

"Speriamo - ha concluso Decaro - di poter contare sui fondi europei in anticipo rispetto a quello che è accaduto quest'anno per permettere all'organizzazione, che lo ha richiesto esplicitamente, di poter organizzare per tempo tutti gli eventi". (ANSA).