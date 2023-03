Vela, il 18 maggio parte la Est 105 Bari-Montenegro

(ANSA) - BARI, 31 MAR - Prenderà il via da Bari il 18 maggio la 16esima edizione della competizione sportiva di vela 'Est 105 Bari-Montenegro'. L'appuntamento è valido come sesta prova del campionato italiano offshore per imbarcazioni monoscafo. La Est 105, prova valida anche del campionato Italiano Multiscafi 2023, è organizzata dal Cus Bari sotto l'egida della Federazione italiana vela.

Il regolare svolgimento della regata fino all'aggiudicazione dei premi finali sarà garantito dal comitato Ottava Zona Fiv.

"Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni conosce - afferma il presidente dello stesso comitato, Alberto La Tegola - la bellezza della traversata notturna, l'arrivo all'ingresso nelle Bocche di Cattaro (spesso spinti solo da una leggerissima brezza) e la meraviglia mai sopita di scoprire le montagne illuminate dal primo mattino ed i paesaggi verdissimi del Montenegro". "Siamo molto contenti della nutrita partecipazione e dell'interesse che sta montando intorno alla 16 esima edizione della regata internazionale" spiega Antonio Prezioso, presidente del Cus Bari. (ANSA).