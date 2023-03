Pedretti (Spi Cgil), privatizzare sanità è ingiustizia sociale

(ANSA) - BARI, 31 MAR - "La presidente del Consiglio è venuta al congresso della Cgil del 17 marzo rivendicando unità nazionale, ma il giorno dopo il governo ha dato il secondo via libera all'autonomia differenziata. È una bugiarda e così colpisce in maniera drammatica la vita delle persone". Lo ha dichiarato Ivan Pedretti, segretario generale Spi-Cgil nazionale, a Bari per la manifestazione 'Da niente sarà come prima a peggio di prima' organizzata da Spi e Cgil Puglia in difesa della sanità pubblica. "La progressiva privatizzazione della sanità - ha continuato - è un'ingiustizia sociale che spezza le reni all'unità del Paese e va combattuta radicalmente". "Alla sanità servirebbero almeno 10 miliardi in più, e chi dice che i soldi non ci sono mente. Basterebbe - ha proseguito il sindacalista - fare qualche condono in meno e beccare qualche evasore in più. Questa di Bari è solo la prima di 20 manifestazioni in tutta Italia, e non escludiamo una grande iniziativa nazionale".

"Il bilancio della Regione Puglia ha 425 milioni di buco, ma le istituzioni regionali hanno deciso di razionalizzare i costi.

Questo significa - ha dichiarato il segretario generale Cgil Puglia, Giuseppe Gesmundo - liste d'attesa più lunghe, meno prestazioni mediche, minore assistenza territoriale e domiciliare. Mi rivolgo direttamente all'assessore alla Sanità Rocco Palese: noi non ci stiamo, non si possono tagliare i fondi del territorio, non possono chiudere i piccoli ospedali".

