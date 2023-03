Scomparso 85enne sulla Murgia barese, in corso le ricerche

(ANSA) - ANDRIA, 30 MAR - Proseguono anche oggi le ricerche, in una zona impervia dell'Alta Murgia, fra Minervino e Andria, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, di un uomo di 85 anni, di cui si sono perse le tracce ieri. Si tratta di Alfonso Sessa, originario del Salernitano, giunto in Puglia con alcuni amici per andare a raccogliere asparagi sulla Murgia.

Secondo quanto ricostruito, a un certo punto il gruppo ha perso di vista l'anziano che non ha più fatto ritorno al punto d'incontro stabilito per ritrovarsi con gli altri. Carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e la Protezione civile, lo stanno cercando, anche con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero. (ANSA).