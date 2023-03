Finestra della scuola cade nel vuoto a Lecce, nessun ferito

(ANSA) - LECCE, 30 MAR - Una finestra di un'aula al primo piano dell'istituto comprensivo Alighieri-Diaz di Lecce, in via Reale, si è staccata ed è precipitata nei pressi dell'ingresso sottostante durante le ore di lezione. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma quanto accaduto ha destato preoccupazione tra gli alunni e i loro genitori, accorsi presso la scuola dopo aver appreso dell'accaduto. In una nota a firma del presidente provinciale di Azione studentesca, Nicola Demirev, viene denunciato lo stato di pericolosità di gran parte dei plessi scolastici della provincia con la contestuale richiesta alla Provincia dell'avvio di un monitoraggio delle condizioni di sicurezza degli istituti, per intervenire laddove risulti necessario. "Non vogliamo aspettare una tragedia ", dice Demirev. (ANSA).