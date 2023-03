Bif&st, Guido Lombardo ripercorre i 120 anni della Titanus

(ANSA) - BARI, 30 MAR - Nel 2024 la storica casa di produzione napoletana Titanus compirà 120 anni. Anni nei quali ha fatto circa 400 film, distribuendone 1.200. L'attuale presidente, Guido Lombardo, ha ripercorso il passato raccontando aneddoti e nuovi progetti durante la masterclass organizzata stamattina al teatro Petruzzelli di Bari nell'ambito del Bif&st.

Il primo ricordo è del film del 1980 "Il Pap'occhio" (proiettato oggi al Petruzzelli), diretto da Renzo Arbore. "Andava contro tutto e tutti - ha detto - ma mio padre Goffredo accettò di farlo perché lui era così, faceva ciò che gli interessava". E così è stato lungo tutti i 120 anni di storia della casa di produzione "rimasta interamente italiana, senza partecipazioni, perché non ci servono", ha aggiunto. "Facciamo solo cose belle, nostre, e per questo tutti vogliono lavorare con noi - ha spiegato -. Non facciamo i film per incassare, se incassano tanto meglio".

Molti aneddoti riguardano il papà Goffredo. "Si svegliava presto, era terribile sul lavoro, leggeva ogni sceneggiatura e dava consigli - ha detto -. Ma come padre e come marito c'è sempre stato". "Mio padre era geniale - ha aggiunto - soprattutto nella rapidità delle decisioni. La sua vita erano il cinema e la famiglia". Guido Lombardo una volta suo padre lo ha anche visto piangere al cinema: "Ero giovane, eravamo andati a vedere un film muto nel quale recitava mia nonna, mio padre era emozionatissimo. All'uscita una vecchietta mi ha anche chiesto l'autografo". Infine un ricordo del grande amico Giuseppe Tornatore, che con Titanus girò il suo primo film, "Camorrista".

"E' sempre rimasto legato a noi. Sono felice che abbia vinto l'Oscar. Quando l'ho chiamato per girare il documentario "L'ultimo Gattopardo", il ritratto di mio padre Goffredo, è stato felice di accettare". (ANSA).