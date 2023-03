Sequestrate nel Foggiano circa novemila paia di scarpe rubate

(ANSA) - BARI, 29 MAR - Circa novemila paia di scarpe rubate (8.827) a un'azienda del nord, per un valore di oltre 500mila euro, sono state recuperate dai finanzieri della compagnia di San Severo (Foggia) in un capannone della periferia cittadina. I finanzieri, durante controlli in un'azienda che svolge attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, in cui hanno scoperto anche due lavoratori 'in nero', hanno notato la presenza di numerosi scatoloni contenenti scarpe, zaini scolastici e diari. Merce per la quale il titolare dell'attività ha dichiarato di non avere la documentazione. I militari hanno approfondito i controlli risalendo alla provenienza della merce.

Le scarpe e il materiale scolastico sono stati sequestrati e il titolare dell'azienda è stato denunciato alla Procura di Foggia.

