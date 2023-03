Furto con 'spaccata' in centro a Bari, indagano i carabinieri

(ANSA) - BARI, 29 MAR - Ancora un furto con la tecnica della 'spaccata' nel centro di Bari. Questa volta i ladri hanno colpito un ristorante di via Cognetti, quartiere Madonnella, non distante dal teatro Petruzzelli.

Secondo le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza, gli autori del furto, compiuto all'alba intorno alle 5, sarebbero due. Uno avrebbe agito da palo, l'altro avrebbe rotto il vetro della porta con un masso per poi introdursi nel locale e portare via il contenuto della cassa, che ammonterebbe a circa 200 euro.

Le indagini sono affidate ai carabinieri. (ANSA).