Break dance, Bari ospita gara per competizione mondiale Red Bull

(ANSA) - BARI, 29 MAR - In attesa della Red Bull BC One Italy Cypher, la finale nazionale della più grande competizione di breaking al mondo, che si svolgerà Bologna il 27 maggio, il 22 aprile Bari ospiterà la seconda tappa di qualifiche nella competizione 'battle 1vs1', dalla quale saranno selezionati i 4 migliori b-boy e le 2 migliori b-girl che avranno diritto di accedere alla sfida conclusiva della competizione italiana.

La giuria sarà composta da street performer, ballerini, insegnanti e coreografi riconosciuti a livello internazionale: B-Boy Elia Del Nin, B-Boy Danilo e la B-Girl Nadia. L'evento barese si svolgerà a partire dalle 15 nella discoteca Démodé Club. Il b-boy e la b-girl vincitori del Red Bull BC One Cypher Italy saranno portabandiera dell'Italia alla 20esima finale mondiale del Red Bull BC One, in programma il 21 ottobre 2023 a Parigi nel celebre stadio Roland-Garros. (ANSA).