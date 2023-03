Aerospazio, al via collaborazione Politecnico Bari con Kharkiv

(ANSA) - BARI, 29 MAR - Il Politecnico di Bari e il 'Kharkiv aviation institute', l'università ucraina specializzata nel settore aerospaziale, avvieranno una collaborazione scientifica.

E' quanto stabilito oggi nell'incontro fra il rettore del Politecnico, Francesco Cupertino, e il suo omologo ucraino Mykola Nechiporuk, in visita nel capoluogo pugliese.

Nell'occasione il Politecnico di Bari ha ribadito il proprio sostegno all'università di Kharkiv, ricordando l'impegno assunto fin dalle prime fasi del conflitto attraverso l'emissione di borse di studio per la mobilità, che hanno consentito di ospitare dieci docenti ucraini e di favorire la loro partecipazione alle attività di laboratorio. "Bisogna parlare di cose che uniscono e non di quelle che possono dividere", ha detto Cupertino.

Nechiporuk ha poi presentato due video per raccontare il prima, il dopo e i tentativi di ricostruzione dell'università scientifico-tecnologica più importante dell'Ucraina. Durante i bombardamenti su Kharkiv, l'ateneo ha infatti rappresentato per molti cittadini un riferimento con la mensa e il rifugio nei sotterranei. Oggi, nonostante le difficoltà, l'università prosegue il suo cammino affiancata anche dal Politecnico pugliese.

I settori scientifici di esplorazione comune riguarderanno quello aeronautico e spaziale con il coinvolgimento, per quanto riguarda il Politecnico barese, soprattutto del dipartimento di Meccanica matematica, management e di Ingegneria elettrica e dell'informazione. A margine dell'incontro, il rettore ucraino ha omaggiato il collega italiano con il modellino del primo aereo progettato nel suo ateneo nel 1932. Cupertino ha ricambiato con il sigillo del Politecnico di Bari. La visita di Nechiporuk è proseguita con l'incontro di Oksana Rohova, presidente dell'associazione 'Uniti per l'Ucraina' e di altri componenti dell'organizzazione che ha sede a Bari. (ANSA).