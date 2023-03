Torna 32 anni dopo femminicidio per molestare sorella vittima

(ANSA) - BARI, 28 MAR - E' ricomparso dopo 32 anni per perseguitare la sorella della ragazza che aveva ucciso nel 1991 a coltellate dopo averla ossessionata per anni. Per quel delitto, che all'epoca non si chiamava ancora 'femminicidio', Giuseppe Dimauro fu riconosciuto incapace di intendere e ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario per dieci anni. Ora, con l'accusa di stalking nei confronti della sorella della sua vittima, è stato nuovamente arrestato e messo ai domiciliari con il braccialetto elettronico nella Rsa. La notizia, pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, è stata confermata all'ANSA.

E' da quella Rsa, che si trova in un paese vicino a Palo del Colle dove viveva Santa e dove vive tuttora sua sorella Rosa Maria che Dimauro, oggi 64enne, ha ricominciato a manifestare la sua ossessione per la ragazza che ha ucciso. Ha scritto una lettera destinata a Rosa Maria ma recapitata ad una cugina omonima, dalla quale si capisce che l'uomo è informato sulla vita della sorella della sua vittima, che dal dopo il delitto è molto impegnata anche in iniziative pubbliche per la lotta contro la violenza sulle donne. Nella lettera Dimauro forniva dettagli sul numero di coltellate utilizzato per uccidere Santa, e spiega che "se Santa mi avesse pregato di non ucciderla, io non l'avrei uccisa". Poi chiede a Rosa Maria di far rinascere sua sorella attraverso una sorta di clonazione e fornisce indicazioni anche sul medico genetista cui rivolgersi negli Stati Uniti. La lettera è stata poi seguita da messaggi su messenger fino a che Rosa Maria, denunciando l'accaduto, ha consentito l'arresto dell'uomo che è stato eseguito sulla base di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Bari.

Dopo il manicomio giudiziario, Dimauro era stato in libertà vigilata e sottoposto a cure psichiatriche.

Nei confronti di Santa Scorese, che all'epoca dell'omicidio aveva 23 anni, la Chiesa ha avviato il processo di beatificazione e sulla sua storia è stato anche realizzato un film. (ANSA).