Restituito camper visite cardiologiche rubato, lardi si scusano

(ANSA) - BARI, 28 MAR - Dopo il ritrovamento con le "scuse per il disguido" firmate dai ladri, il camper per gli screening cardiologici rubato a Cerignola (Foggia) sabato scorso è stato restituito questa mattina dai carabinieri al legittimo proprietario.

Il laboratorio mobile è stato restituito a Giampaolo Sforna, titolare della 'Med & Work', che ha effettuato con i militari un accurato controllo del mezzo. Il camper era sostanzialmente intatto, con qualche danno strutturale dovuto al furto, e al suo interno c'erano ancora tutto il materiale medico sanitario.

Rubato sabato in via Puglie, il camper è stato ritrovato ieri mattina in via Vecchia Napoli. Al suo interno c'era un biglietto con un messaggio: "Scusateci per il disguido che abbiamo causato", firmato "I ladri". Sforna ha assicurato - spiegano i carabinieri in una nota - che tornerà a Cerignola e promuovere nuovamente la campagna di prevenzione cardiologica che purtroppo lo scorso sabato è saltata. (ANSA).