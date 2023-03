Finanzieri salvano dalla strada raro falco di palude ferito

(ANSA) - BARI, 28 MAR - Un raro esemplare di falco di palude, ferito ad un'ala che era appollaiato ai margini della carreggiata della statale 16 Adriatica nei pressi di Ripalta, a nord della provincia di Foggia, è stato soccorso e tratto in salvo da una pattuglia di finanzieri della Tenenza di Torre Fantine. Durante un servizio di controllo, i militari si sono accorti della presenza del rapace che era in chiara difficoltà e rischiava di essere investito e, dopo avere rallentato il traffico attivando i lampeggianti lo hanno prelevato e si sono accorti che non riusciva a muovere una delle due ali. In un centro veterinario è stato accertato che il rapace, un raro esemplare di Falco delle Paludi (in Italia è presente una popolazione riproduttiva di 60-100 coppie) aveva un'ala spezzata e non era in grado di volare. Dopo le prime cure, il falco è stato affidato ai volontari della Lipu di Foggia per essere trasportato al Centro Faunistico Regionale di Bitetto (BA) dove riceverà tutte le cure necessarie per la sua completa guarigione e per essere posto nuovamente in libertà. (ANSA).