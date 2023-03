Petruzzelli, Bonucci dirige l'Orchestra d'Archi del teatro

(ANSA) - BARI, 27 MAR - Due concerti imperdibili con l' Orchestra d'Archi del Teatro Petruzzelli, condotta dal maestro Rodolfo Bonucci, in veste di direttore e violino solista, avranno luogo martedì 28 marzo alle 19.00 al Teatro Stabile di Potenza e mercoledì 29 marzo alle 20.00 al Parco della Musica Sant'Achille di Molfetta.

Il programma dei concerti propone: Fratres, per violino, orchestra d'archi e percussione di Arvo Pärt, Simple symphony, sinfonia concertante per orchestra d'archi, op. 4 (I. Boisterous Bourrée II. Playful Pizzicato III. Sentimental Sarabande IV.

Frolicsome Finale) di Benjamin Britten e Serenata, in Do maggiore, per orchestra d'archi, op. 48 (I. Pezzo in forma di sonatina. Andante non troppo - Allegro II. Valse. Moderato.

Tempo di Valse III. Elegia. Larghetto elegiaco IV. Finale (Tema russo). Andante - Allegro con spirito) di Pëtr Il'ič Čajkovski.

Rodolfo Bonucci nato a Roma, ha studiato violino con Accardo, Szering e Grumiaux e direzione d'orchestra con Franco Ferrara. A soli diciassette anni è stato solista nei Virtuosi di Roma diretti da Fasano e nei Musici. Ha poi iniziato un'intensa attività che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo nelle sale più prestigiose, fra cui la Carnegie Hall di New York, il Massonic Theater di S. Francisco, la Filarmonica di Berlino, la Beethoven Halle di Bonn, il Conservatorio di Milano, il Regio di Torino, il Regio di Parma, il Teatro Comunale di Bologna, l'Accademia di Santa Cecilia, Salle Pleyel e Gaveau di Parigi, il Vigadò di Budapest, ed altre. (ANSA).