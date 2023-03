Grandine distrugge i tulipani, floricoltore in lacrime sul web

(ANSA) - BARI, 27 MAR - La grandine si abbatte impietosa sui tulipani distruggendo tutto e Giuseppe Savino, imprenditore che in quel campo a Foggia ha investito e ci ha creduto, piange a singhiozzo e dice: "Sta grandinando, i tulipani non ci sono più, è finita, è finita, non ci sono più". E' quanto si vede in un video realizzato e pubblicato sui social dallo stesso Giuseppe che sta commuovendo il web.

Ad aprile era in programma un evento per visitare il campo e in tanti scrivono tra i commenti: "Non vogliamo il rimborso, quel denaro può servire per ripartire, aiutiamo Giuseppe". Altri propongono di "fare una donazione" o di "lasciare la vendita dei biglietti aperta: compriamoli lo stesso e aiutiamo Giuseppe".

(ANSA).