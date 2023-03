Amb.Kiev, armi nucleari in Bielorussia? Attesa per riunione Onu

(ANSA) - BARI, 27 MAR - "Stiamo controllando la situazione e vediamo, dopo le dichiarazioni del Cremlino, quali passi concreti saranno fatti. Per questo abbiamo chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu e speriamo che questo tema sia molto ben discusso da tutti i partner alleati e da tutti i Paesi del Mondo". Lo ha detto, rispondendo ai giornalisti, l'ambasciatore d'Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk a margine di un incontro per un saluto istituzionale nella prefettura di Bari.

"La minaccia con gli armamenti nucleari - ha rilevato - non porta solo la minaccia all'Ucraina, ma a tutti i popoli. Non ci sono confini tra i Paesi che possono bloccare le conseguenze dall'uso di questo tipo di armamenti e non possiamo giocare con il fuoco, con gli armamenti nucleari". (ANSA).