Università: Leo, a Lecce nuova casa studenti con 68 posti

BARI, 25 MAR - "Oggi abbiamo scritto una bellissima pagina per il diritto allo studio nella città di Lecce, di cui sono particolarmente orgoglioso e che testimonia il grande lavoro che stiamo portando avanti in materia di welfare studentesco, in particolare nell'ambito delle residenze universitarie". Così l'assessore all'Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, commenta l'inaugurazione della nuova 'Casa dello Studente' a Lecce con 68 posti letto. L'assessore Leo oggi ha tagliato simbolicamente il nastro della residenza insieme al presidente di Adisu, Alessandro Cataldo, e ha proceduto alla consegna delle chiavi dei primi alloggi agli studenti beneficiari. Tanti i servizi di prossima attivazione, tra cui palestra, mensa, sala convegni. La Casa dello Studente sorge nell'ex hotel Zenit acquisito grazie a un investimento di 3,3 milioni della Regione, nell'ambito degli interventi previsti dal Mur nel Pnrr.

"Questa nuova residenza - prosegue Leo - rientra nella strategia complessiva di 'Puglia Regione Universitaria', il progetto regionale finalizzato al rilancio del profilo universitario della nostra regione inteso come asset strategico di sviluppo del territorio e del suo capitale umano. Un progetto che, partendo da una ricerca sperimentale, fornisce già risultati concreti, come l'inaugurazione dell'ex hotel Zenit".

L'assessore ha poi ricordato, tra gli altri progetti, la "riconversione dell'ex-convento dei Carmelitani Scalzi di Lecce (ex Caserma Cimarrusti) che trasformerà un edificio in disuso nel centro storico di Lecce in una nuova residenza con 80 posti letto e nuovi spazi per gli studenti e la città", e il "l'ampliamento della residenza Ennio De Giorgi, approvato dal Comune di Lecce, con cui aumenteremo i posti alloggio a disposizione degli studenti, passando da 106 a ben 258 unità".

