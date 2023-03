Migranti: Geo Barents a Bari domani sera,a bordo 190 persone

(ANSA) - BARI, 25 MAR - E' previsto per domani sera, tra le 19.00 e le 20.00 , l'arrivo nel porto di Bari della nave Geo Barents di Medici senza frontiere con 190 persone soccorse al largo del Mediterraneo. Secondo quanto riferiscono i soccorritori, le condizioni di salute dei migranti a bordo sono buone. Sono tutti uomini, tra loro c'è una decina di minorenni non accompagnati tra i 14 e i 17 anni. Provengono per la maggioranza dal Bangladesh. (ANSA).