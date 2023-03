Cadavere in cisterna, portato in commissariato fratello vittima

(ANSA) - SPECCHIA, 25 MAR - E' stato portato in commissariato a Taurisano, per essere ascoltato dagli investigatori, il fratello di Vincenzo Scupola, l'uomo il cui cadavere è stato trovato oggi in una cisterna nelle campagne di Specchia. L'uomo ha una decina di anni meno della vittima.

Intanto i vigili del fuoco stanno procedendo a svuotare la cisterna che si trova in un terreno di proprietà della vittima.

