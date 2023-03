Bif&st: Giorgia, io musa di Papaleo in 'Scordato'

(ANSA) - BARI, 25 MAR - "In questo film sono la musa di Papaleo" a dirlo è la cantante Giorgia che fa il suo esordio come attrice in SCORDATO il nuovo film dell'attore e regista molisano passato oggi nella sezione competitiva "ItaliaFilmFest" al Bif&st e in sala dal 13 aprile con Vision Distribution.

Nel film la storia di un accordatore di pianoforti, Orlando (Papaleo), non troppo in sintonia con la realtà che lo circonda e con problemi alla schiena. Tra i suoi problemi una sorta di alter ego giovane (Simone Corbisiero), che lui solo vede, e un problema irrisolto con la madre e con la sorella (Angela Curri) terrorista. Ad 'accordare l'accordatore' sarà proprio Giorgia nei panni di Olga, fisioterapista che diagnostica a Orlando una contrattura "emotiva".

Sul perché abbia inserito in questo film intimista una sorella terrorista, spiega a Bari Papaleo: "Non ho avuto legami parentali con il terrorismo e non volevo neppure dire qualcosa dal punto di vista storico, ma solo cosa succedeva nel privato della famiglia di Orlando, ma al di la delle degenerazione di quell'epoca che non condivido, c'era però una forte spinta politica, della poesia. Vale a dire mi dissocio, ma non posso non subirne un piccolo fascino". (ANSA).