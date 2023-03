Festa a Bari per i 206 anni della polizia penitenziaria

(ANSA) - BARI, 24 MAR - Alla presenza del viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, il Corpo della polizia penitenziaria ha festeggiato i 206 anni dalla fondazione nell'Agorà della sede del Consiglio regionale della Puglia. L' inno nazionale, eseguito dalla Fanfara dell'Istituto Comprensivo Massari - Galilei e la marcia di ordinanza della polizia penitenziaria, hanno preceduto la proiezione di un video sulle attività svolte dalle donne e dagli uomini in divisa.

Ad aprire gli interventi è stato il saluto della presidente del Consiglio, Loredana Capone, a seguire ci sono stati gli interventi del viceministro Francesco Paolo Sisto, che "ha confermato l'attenzione del governo per il fondamentale lavoro svolto dalla Penitenziaria, assicurando ogni giorno, grazie alla grande professionalità delle donne e degli uomini che ne fanno parte, il massimo grado possibile di convivenza all'interno di un mondo penitenziario che merita interventi non più procrastinabili". La cerimonia è proseguita con la lettura di un messaggio del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo. A seguire, i saluti della dottoressa Francesca Maria De Musso, comandante del reparto di polizia penitenziaria della Casa circondariale "Francesco Rucci" di Bari e della dottoressa Valeria Pire, direttore con incarico superiore della Casa circondariale "Francesco Rucci" di Bari. La cerimonia è stata chiusa con le consegne dei riconoscimenti al personale di polizia penitenziaria della Puglia e Basilicata.

