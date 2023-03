Auto a fuoco dopo scontro, 32enne muore carbonizzata a Lecce

(ANSA) - LECCE, 24 MAR - È di una ragazza di 32 anni morta e di un altro automobilista ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi all'ingresso della tangenziale Ovest di Lecce dove due auto, dopo essersi scontrate, hanno preso fuoco.

accaduto vicino all'ospedale Vito Fazzi, nei pressi del rondò che costeggia lo svincolo per San Cesario. La vittima era di Arnesano: è rimasta intrappolata nella sua Lancia Y avvolta dalle fiamme ed è morta carbonizzata.

L'altro automobilista, la cui Fiat Punto è stata coinvolta nello schianto e ha preso fuoco, è rimasto invece ferito.

Soccorso dal personale di un'ambulanza del 118 è stato portato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ancora da ricostruire la dinamica dell'impatto. Sul posto polstrada, carabinieri e vigili del fuoco. (ANSA).