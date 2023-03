Torna a Bari Vivicittà, corsa per la pace e contro la violenza

(ANSA) - BARI, 23 MAR - Sarà dedicata ai temi del diritto alla pace nel mondo e del diritto a vivere in un ambiente sano la 35esima edizione di 'Vivicittà', la tradizionale gara podistica che per il 2023 si terrà a Bari il 2 aprile.

L'iniziativa, organizzata dalla Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) Bari, è stata presentata oggi a Palazzo di città.

La manifestazione prevede due percorsi: uno da 10 chilometri aperto agli atleti professionisti, ai tesserati Fidal e ai possessori della Runcard, e una passeggiata ludico-motoria su 4 chilometri dedicata agli appassionati.

'Vivicittà' è anche uno degli eventi sportivi brandizzati 'Allenati contro la violenza, voluti dagli assessorati regionali al Welfare e allo Sport con l'obiettivo di promuovere il contrasto alla violenza sulle donne.

"L'amministrazione - ha spiegato il sindaco Antonio Decaro - da sempre considera Vivicittà la vera corsa dei baresi, caratterizzata da un percorso unico, e cioè dalla presenza dei tre ponti cittadini. È una manifestazione che, da anni, avvicina le persone alla pratica sportiva, in una città che sta diventando sempre più appassionata".

"Vivicittà - ha riferito la presidente della Uisp Bari Veronica D'Auria - è vicina alle popolazioni che stanno soffrendo e piangendo a un anno dall'inizio della guerra in Ucraina. E poi, questione particolarmente importante, i diritti delle donne: durante l'evento saranno presenti operatori qualificati dei Centri antiviolenza con il compito di sensibilizzare i partecipanti al rispetto di questi diritti fondamentali".

(ANSA).