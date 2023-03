Evasione fiscale internazionale da sito web,sequestro 32 milioni

Secondo quanto accertato dagli investigatori, tutto ruotava attorno all'attività della società Neottolemo Lda, con sede a Madeira, che detiene i domini dei siti di annunci on line 'bakecaincontri' e 'skocca' e gestisce la vendita dei servizi di visibilità aggiuntiva degli stessi siti web operanti in Argentina , Belgio, Brasile , Italia, Svizzera e Spagna. La Neottolemo Lda gestiva la sua attività e il flusso di denaro che ne derivava attraverso altre società controllate, come la Strasshill con sede legale a Cipro, o appaltatrici come la Time for now con sede a Dublino, e con altre società collegate.

L'indagini avviata dalla procura di Bari aveva portato a perquisizioni anche nell'abitazione di un commercialista di Cuneo nell'ambito della quale erano stati recuperato numerosi files audio con le registrazioni delle riunioni con i soci e consulenti fatte dall'amministratore della società Giancarlo Augustoni, di Mondovì (che è tra i destinatori del provvedimento) nelle quali erano illustrati dettagliatamente gli espedienti adoperati per eludere la tassazione degli utili utilizzando lo schermo di strutture societarie estere.

Nello specifico, gli utili conseguiti dalla società Neottolemo di Madeira (sede estera ma in realtà gestita in Italia) confluivano inizialmente nella controllante con sede a Cipro, che di distribuiva poi a entità giuridiche del Regno Unito, riconducibili agli indagati (i soci e amministratori) che decidevano a loro volta se tenerli parcheggiati all'estero, investimenti in quei Paesi o farli rientrare in parte in Italia.

Le indagini anno accertato che tra il 2014 e il 2018 la Neottolemo avrebbe realizzato un reddito imponibile mai dichiarato di oltre 120 milioni di euro, evadendo tasse per quasi 32 milioni.