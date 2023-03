Università e Politecnico Bari stabili in classifica 'Qs ranking'

(ANSA) - BARI, 22 MAR - Il Politecnico di Bari si piazza tra le posizioni 591 e il 600, l’Ateneo barese Aldo Moro tra 801 e 1000: entrambe le due università confermano la propria posizione nel 'Qs ranking by subject 2023', la classifica mondiale che valuta le università in base ai diversi corsi di studio. La graduatoria delle migliori università del mondo premia la qualità delle due università baresi che si confermano e rientrano nella classifica. Il 'Qs ranking by subject' è una classifica internazionale incentrata sull’aspetto reputazionale, cioè sulla considerazione di cui un’università gode tra i professori e ricercatori di altri atenei e tra i datori di lavoro.

In tutto sono 54 le materie censite nella classifica.