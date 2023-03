Lirica: a Taranto un videomapping tra musica e sacralità

(ANSA) - TARANTO, 22 MAR - Appuntamento venerdì 24 marzo nel Duomo di San Cataldo a Taranto con 'Lux Aeterna-L'Incanto lirico del barocco Per orchestra, coro e solisti', un suggestivo videomapping con accompagnamento musicale eseguito dall'orchestra Tebaide d'Italia diretta dal maestro Cosimo Maraglino e dal coro polifonico 'Veris Chorus' di Daria Palmisano, in collaborazione con il coro delle docenti Alba Noti e Maria Teresa Guarnieri del conservatorio Paisiello di Taranto e la partecipazione di vari solisti.

Durante lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Taranto, Consiglio Regione Puglia, Mibact e Teatro Pubblico Pugliese, e ideato da Lux Art Fondation, si esibiranno il soprano Francesco Divito, la mezzosoprano Lucia Mastromarino, la voce bianca Giulia Milella e il violinista Francesco Greco. Nella prima parte, dedicata al periodo che anticipa la festività della Pasqua, sarà eseguito lo 'Stabat Mater' di Pergolesi; nel secondo tempo invece saranno proposte arie cantate di Mozart, Vivaldi e Handel.

L'attività concertistica farà da colonna sonora al video mapping, una serie di proiezioni di ultima generazione con scene della passione di Cristo legate ai brani che saranno eseguiti, che renderanno l'esperienza altamente suggestiva.

"Sarà uno spettacolo emozionate - ha affermato Raffaella Balestra, direttore della Tebaide d'Italia - nel quale uniremo più arti coinvolgendo il suono, la parola e anche la vista. Sarà incentrato sulla musica Barocca, giungendo ai giorni nostri".

La conclusione del concerto condurrà il viaggio musicale agli anni '90 e 2000 con Karl Jenkins in un brano tratto dal 'The armed man', una messa da requiem composta contro la guerra.

