Aeroporti: Vasile, nuova stagione straordinaria in Puglia

(ANSA) - BARI, 22 MAR - "Quella ormai alle porte si preannuncia come una nuova straordinaria stagione per gli aeroporti di Bari e Brindisi. In questo scenario, Ryanair si conferma un partner commerciale di assoluto valore: i nuovi collegamenti annunciati oggi, che si aggiungono ai tanti ormai consolidati nel tempo, ci permettono di offrire un network di destinazioni che coprono tutti i più importanti mercati nazionali e internazionali. Il nostro impegno è sempre stato quello di garantire la mobilità dei pugliesi, ma anche il più ampio ventaglio di mercati, così da alimentare e supportare il nostro sistema turistico". Lo ha detto il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, in occasione della presentazione degli investimenti da 500 milioni di dollari di Ryanair in Puglia. (ANSA).