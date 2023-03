Xylella: maxi innesto salva 100 ulivi monumentali in Puglia

(ANSA) - BRINDISI, 21 MAR - È scattato il maxi intervento di salvataggio degli ulivi secolari attaccati dal batterio della Xylella con l'innesto delle prime 100 piante nell'area infetta a Brindisi, dove la Piana degli Ulivi Monumentali ha già perso un terzo delle piante di inestimabile valore. L'operazione di rinascita è partita a Carovigno nel primo giorno di primavera, nel decennale dell'arrivo del batterio killer in Italia, grazie a un progetto promosso da Ikea Italia con Unaprol, Coldiretti, AzzeroCO2 nell'ambito della Campagna nazionale Mosaico Verde e a cui hanno partecipato Cnr e Legambiente Puglia. Un impegno concreto che cade nella 'Giornata internazionale delle Foreste' istituita dall'Onu per accrescere la consapevolezza del valore inestimabile di tutti i tipi di piante minacciate da incendi, siccità e parassiti. L'epidemia di Xylella dal 2013 ad oggi ha colpito 8mila chilometri quadrati, con un danno stimabile di 1,6 miliardi euro, secondo l'analisi di Coldiretti. Una vera e propria tempesta perfetta con gli agricoltori senza reddito da ormai 7 anni, milioni di ulivi secchi, frantoi svenduti a pezzi in Grecia, Marocco e Tunisia e 5mila posti di lavoro persi nella filiera dell'olio extravergine di oliva, denuncia Coldiretti, e un trend che rischia di diventare irreversibile se non si interviene con strumenti adeguati per affrontare dopo anni di tempo perduto inutilmente il 'disastro colposo' nel Salento e rilanciare la più grande fabbrica green italiana.

Peraltro, i problemi causati dalla Xylella si aggiungono quest'anno a quelli climatici che hanno causato un calo stimato, secondo le indagini di Coldiretti, del quantitativo di olio del 37% a livello nazionale che sale addirittura al 52% proprio in Puglia dove si produce circa la metà dell'extravergine Made in Italy. (ANSA).