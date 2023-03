Auto contro mezzo militare nel Brindisino, grave un 34enne

(ANSA) - BRINDISI, 21 MAR - Un uomo di 34 anni, che si trovava a bordo di una Audi A6, è ricoverato in rianimazione con fratture multiple in ospedale al 'Perrino' di Brindisi dopo un incidente con un mezzo militare della Brigata San Marco.

L'impatto frontale tra la vettura ed una Fiat Iveco Iveco M40 è avvenuto lungo la complanare della strada statale 379 in direzione Sud tra Brindisi e Carovigno, con i due mezzi che viaggiavano in senso di marcia opposti.

Gli accertamenti dopo lo scontro sono stati eseguiti da agenti della Polizia Locale di Brindisi e della Polizia Stradale. Solo ferite lievi per un militare coinvolto nell'incidente. La Procura di Brindisi, intanto, ha disposto il sequestro dei mezzi per ulteriori accertamenti. (ANSA).