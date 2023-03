Sanità: Decaro, guardiamo con più fiducia a futuro

(ANSA) - BARI, 20 MAR - "Qualche giorno fa abbiamo presentato le Case di comunità, la sanità territoriale, quella vicina ai cittadini. Un investimento di 60 milioni, oggi una delle eccellenze della nostra regione, il Miulli, presenta un robot per le operazioni, uno strumento di eccellenza. Credo che le attività degli ospedali con le attività della sanità territoriale, integrate, permetteranno di guardare con più fiducia al futuro sanitario di questa regione e di questa città". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, partecipando in piazza Prefettura a Bari, alla presentazione del nuovo robot "Hugo", strumento di ultima generazione per la chirurgia laparoscopica e prima tecnologia robotica avanzata che sarà utilizzato dall'ospedale ecclesiastico "Miulli" di Acquaviva delle Fonti. In piazza è presente un'unità mobile visitabile, dotata di un centro di simulazione chirurgica tecnologicamente all'avanguardia così da permettere di comprendere tutte le potenzialità del robot, il primo strumento di tecnologia robotica avanzata a servizio della sanità al centro-sud. (ANSA).