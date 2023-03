Ex Ilva: Bombardieri, il governo continua a non scegliere

(ANSA) - TARANTO, 20 MAR - "Bisognerebbe finalmente dare risposte certe alla questione Ilva. Mi pare che il governo, come quello precedente, continui a non scegliere, continui a spendere soldi per interventi sul Siderurgico e soprattutto continui a dare fiducia a un gruppo dirigente che sta dimostrando di voler chiudere lo stabilimento". Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervenendo a Taranto con il segretario nazionale della Uilm Rocco Palombella e al segretario organizzativo della Uil nazionale nonchè commissario straordinario della Uil Puglia, Emanuele Ronzoni, all'assemblea dei delegati della Uilm denominata "Ri-Costruiamo il futuro adesso".

"Noi - ha aggiunto Bombardieri - siamo convinti che l'Ilva sia un pezzo importante dell'industria in questo Paese e sia un asset strategico per un'industria manifatturiera come la nostra.

Chiediamo al governo di fare scelte concrete e immediate, di allontanare l'attuale gruppo dirigente e di prendere la gestione direttamente in mano". La visione "della Uil - ha concluso - è quella di far coincidere lo sviluppo industriale e la salvaguardia del territorio. Chiediamo però che la politica si assuma le proprie responsabilità, lo chiediamo al governo e in questo territorio lo chiediamo alla Regione e ai Comuni perchè troppe volte abbiamo registrato cambi di indirizzo". (ANSA).