Esplode falò a Taranto: sindaco,contrastare rifiuto a regole

(ANSA) - TARANTO, 20 MAR - "Quel che è accaduto ieri nei quartieri Tamburi e Paolo VI non è da sottovalutare. La sensazione è che vi sia una sorta di netta opposizione al cambiamento, un rifiuto delle regole che noi, invece, dobbiamo contrastare". Lo afferma il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci commentando la notizia dell'esplosione, avvenuta ieri sera, di un falò realizzato abusivamente al rione Tamburi che ha provocato il ferimento di sette persone. Durante un altro falò non autorizzato al quartiere Paolo VI sono stati fatti esplodere anche fuochi d'artificio, alcuni dei quali sono finiti tra le persone in strada. "Anche quest'anno - ricorda il primo cittadino - avevamo lavorato sodo affinché fosse rimosso e sequestrato il materiale accumulato per appiccare i falò abusivi, ben oltre 50 tonnellate. A fronte di pochi elementi che discreditano questa città e mettono a repentaglio una vita serena della comunità - aggiunge - c'è una stragrande maggioranza di cittadini onesti, responsabili, laboriosi, che merita che nessuno si arrenda rispetto alle sfide dei nostri tempi".

Secondo Melucci è "indispensabile un tavolo per la sicurezza nelle periferie, ci occorre l'aiuto di Prefettura e forze dell'ordine. Abbiamo bisogno di incontrarci presto e capire insieme cosa fare ancora per impedire che si ripeta quanto accaduto ieri, come per ritrovare equilibrio e tranquillità in quelle zone della città. Le istituzioni faranno sentire la loro attenzione e certe abitudini incivili vanno interrotte". Contro questo "disprezzo delle regole e del buon senso, che - conclude il sindaco - mette a repentaglio anche la vita dei più piccoli, abbiamo bisogno di restare vigili e uniti, occorre contegno e prudenza anche di tutte le forze politiche e degli stakeholder rappresentativi della città, occorre mettere al primo posto il futuro di Taranto". (ANSA).