Omicidio nel Barese, non legato alla criminalità organizzata

(ANSA) - BARI, 17 MAR - Non sarebbe riconducibile a questioni legate alla criminalità la lite avvenuta ieri sera a Capurso (Bari) e sfociata nell'accoltellamento del 29enne di Mola di Bari, Vito Caputo, morto per le ferite riportate.

Le persone coinvolte sarebbero quattro, tutte pregiudicate come la stessa vittima: c'è un amico coetaneo di Caputo, residente a Mola di Bari, rimasto ferito in modo grave e ricoverato all'ospedale Di Venere. Ferite in modo più lieve, e ricoverate in due diversi ospedali, altre due persone di Capurso, padre e figlio, con i quali la vittima avrebbe litigato. Gli inquirenti stanno valutando la posizione di tutte le persone coinvolte.

La Procura indaga per omicidio volontario e potrebbe procedere anche per tentato omicidio nei confronti dei feriti.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica e per capire quanti coltelli siano stati usati. La Procura disporrà l'autopsia della vittima. (ANSA).