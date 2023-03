Al Bano, 'a luglio canto a Los Angels per il popolo iraniano'

(ANSA) - BARI, 17 MAR - Al Bano a luglio canterà a Los Angeles insieme con il giovane cantante iraniano Fariman in due concerti dedicati al popolo iraniano. Lo ha annunciato lo stesso Al Bano in una intervista alla trasmissione 'Il Graffio' che andrà in onda questa sera, alle 23.50, su Telenorba e TgNorba24.

"Due concerti a cui tengo molto", ha detto il cantante di Cellino San Marco, "in solidarietà ad un popolo che sta soffrendo tanto. Con Fariman abbiamo avviato una collaborazione lo scorso anno. Abbiamo inciso la canzone 'Rise frome the fall', sul tema della vita e della guarigione, ma che ben si sposa anche con la battaglia per i diritti che il popolo iraniano sta conducendo".

Nell'intervista Al Bano ha parlato anche del suo rapporto con Putin, ribadendo la totale condanna per la guerra contro l'Ucraina. "Mi chiedo come faccia a dormire Putin", ha sottolineato Al Bano. Ha inoltre parlato del concerto del 18 maggio all'Arena di Verona per festeggiare i suoi 80 anni e a cui, ha annunciato, parteciperanno sicuramente Renato Zero e Gianni Morandi, "ma anche tanti altri amici, mentre Andrea Bocelli mi manderà un video essendo impegnato in America". Spera che ci siano anche Romina Power e Loredana Lecciso: "Ci proverò", ha assicurato rispondendo ad una domanda del conduttore Enzo Magistà. (ANSA).