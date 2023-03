In discoteca Salento scoperti 25 lavoratori in 'nero' su 33

(ANSA) - LECCE, 16 MAR - La Guardia di finanza a Lecce ha scoperto 25 lavoratori in nero sulle 33 che in servizio all'interno di una discoteca di Surbo come bodyguard, camerieri, barman, dj, addetti al guardaroba, fotografi, drag queen e lavapiatti. La Gdf sta verificando la posizione degli altri otto lavoratori uno dei quali, originario dell'India, era sprovvisto dei documenti di riconoscimento e per questo è stato segnalato alla Procura. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare che tre dei lavoratori in 'nero' percepivano anche il reddito di cittadinanza e, pertanto, sono stati denunciati alla procura e segnalati alla direzione provinciale dell'Inps. (ANSA).