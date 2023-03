Droga ed estorsioni, arresti in Puglia e Basilicata

(ANSA) - FOGGIA, 16 MAR - Circa venti persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo smercio di sostanze stupefacenti (cocaina, marjuana e hashish), detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo, sia comuni che da guerra, anche clandestine, estorsione, ricettazione e tentato omicidio aggravato. Si tratta di una operazione anticrimine coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Bari, ed eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Foggia e dai finanzieri dello Scico di Roma e del Gico di Bari. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Bari. Epicentro dell'organizzazione era Cerignola, nel foggiano ma il blitz ha coinvolto anche le province di Bari, Brindisi e Potenza. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati dai carabinieri un milione di euro in contanti e si è proceduto al sequestro preventivo di beni mobili e immobili, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro, riconducibili ad alcuni degli indagati e loro famigliari.

