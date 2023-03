Furti seriali di auto e detenzone di armi, 5 arresti nel Barese

(ANSA) - BARI, 15 MAR - Cinque persone di età compresa tra i 25 e i 42 anni sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver rubato auto utilitarie tra Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Bitritto, Adelfia, Monopoli e Conversano dal maggio 2020 fino al giugno 2021. Dei 12 episodi contestati, più della metà sono stati compiuti nel parcheggio del Parco Commerciale di Casamassima.

Nella misura cautelare viene contestata a 3 dei 5 indagati anche la detenzione illegale di armi clandestine e munizioni e la ricettazione continuata ed aggravata; gli stessi, nell'agosto del 2020, in una casa colonica di Adelfia, furono trovati in possesso di un borsone contenente quattro pistole, un revolver ed il relativo munizionamento, oltre ad una motocicletta rubata a Bari nel luglio dello stesso anno. Dei 5 arrestati, 3 sono stati portati in carcere, uno era già detenuto per altri reati, un altro è stato sottoposto agli arresti domiciliari. (ANSA).