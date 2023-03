Blitz Gdf Pescara contro mafia foggiana, otto arresti

(ANSA) - PESCARA, 14 MAR - Undici misure cautelari personali, sequestri di beni per 2 milioni di euro e decine di perquisizioni tra le province di Pescara, Foggia e Grosseto.

I militari del Comando Provinciale Gdf di Pescara, col supporto del locale Reparto Operativo Aeronavale e la collaborazione delle Fiamme Gialle foggiane, hanno eseguito, lungo l'asse adriatico, i provvedimenti disposti dal Gip del Tribunale di L'Aquila, nei confronti di personaggi di spicco della cosca "Società Foggiana".

Tra le misure cautelari: 8 arresti, metà in carcere e metà ai domiciliari, un obbligo di dimora, 2 obblighi di firma, oltre a sequestri di due immobili a Pescara e Grosseto, 300.000 euro in contanti, e un vasto paniere di quote di 5 società del pescarese, per un valore complessivo di 2 milioni di euro, sottratti alla disponibilità del sodalizio criminale.

L'operazione odierna è stata condotta dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia.

