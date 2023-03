Nuovo furto con 'spaccata' nel centro di Bari, indaga la polizia

(ANSA) - BARI, 13 MAR - Ancora un furto con la tecnica della 'spaccata' è stato compiuto nel centro di Bari. Questa volta le vittime sono i proprietari del bar Sweet Caffè di via Abate Gimma, nel quartiere Murat. Il colpo sarebbe avvenuto stanotte intorno alle 4. Sul posto è intervenuta la polizia che, come nelle altre occasioni, ha trovato la vetrina del locale commerciale infranta. Gli agenti della volante hanno trovato il registratore di cassa aperto, dal quale i ladri avrebbero però portato via solo poche decine di euro oltre agli spiccioli lasciati dai clienti per le mance. Sono in corso le indagini da parte della polizia scientifica. (ANSA).