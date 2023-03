Non si ferma all'alt e travolge poliziotto, arrestato 30enne

(ANSA) - LECCE, 13 MAR - Ha rallentato con la propria auto fingendo di volersi fermare all'alt che gli aveva intimato un poliziotto, poi ha accelerato all'improvviso travolgendo l'agente mentre tentava di fermarlo. Il poliziotto è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale con escoriazioni e un trauma distorsivo. Secondo i medici guarirà in 20 giorni. L'automobilista, un 30enne già noto alle forze di polizia, è stato rintracciato poco dopo in un vicino distributore di carburante. E' stato arrestato per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Sottoposto in ospedale ad accertamenti, è risultato positivo alla cocaina. E nel corso di una successiva perquisizione domiciliare è stata rinvenuta una pistola scacciacani priva di tappo rosso, con varie cartucce. (ANSA).