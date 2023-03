In Puglia pronta nuova società Ager e Aqp per gestione rifiuti

(ANSA) - BARI, 13 MAR - Una nuova agenzia per gestire meglio lo smaltimento dei rifiuti: è il progetto della Regione Puglia presentato questa mattina dal governatore, Michele Emiliano, dall'assessora regionale all'Ambiente Anna Grazia Maraschio, dai sindaci di Brindisi, Riccardo Rossi, e di Lecce, Carlo Salvemini, dalla presidente di Ager Puglia Fiorenza Pascazio e dal presidente di Acqedotto pugliese, Domenico Laforgia.

Il progetto prevede l'ingresso di Ager (agenzia regionale per la gestione dei rifiuti) nella compagine sociale di Aseco, la società (al 100% ) di Aqp che si occupa di trattamento e recupero dei rifiuti organici. Aqp potrà affidare alla nuova società il recupero dei fanghi di depurazione, mentre Ager la gestione della frazione organica da rifiuto urbano (Forsu).

Questo attraverso impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di quei materiali. La nascente società attuerà gli indirizzi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio regionale, rafforzando la dotazione impiantistica pubblica.

Secondo la Regione, consentirà di abbattere il costo pro capite per il trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione che in Puglia attualmente sconta l'aggravio dei costi derivanti dall'attuale deficit impiantistico. La Newco sarà una società sottoposta al controllo analogo congiunto di Aqp e Ager e svolgerà la propria attività a favore dell'Ager e di Aqp. I soci avranno un ruolo paritetico nella gestione della Newco in quanto nell'Organo amministrativo avranno una propria rappresentanza, in fase di start up il Consiglio sarà composto da tre membri di cui uno indicato da Ager e successivamente la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque persone con due componenti indicato da Ager. E' prevista anche la figura del direttore generale che sarà indicato sempre da Ager.

Le cariche saranno svolte a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese. (ANSA).