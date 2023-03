Uccide moglie nel foggiano: fermato il marito

(ANSA) - CARLANTINO, 10 MAR - E' stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario Antonio Carozza, di 54 anni, l'uomo che ieri ha ucciso a coltellate la moglie Pietronilla De Santis 45 anni all'interno del loro appartamento in via Cesare Battisti a Carlantino, nel Foggiano. Subito dopo ha tentato il suicidio prima colpendosi in maniera superficiale con qualche fendete poi si è lanciato dal primo piano del balcone della sua abitazione. E' ricoverato al policlinico di Foggia con una prognosi di 30 giorni.

A quanto si è appreso, l'uomo soffriva di depressione.

L'omicidio di ieri pomeriggio è avvenuto al termine dell'ennesimo litigio. A dare i primi soccorsi è stata la figlia della coppia quando alle 15.30 è rientrata in casa dopo aver chiuso il suo bar. Al momento dell'omicidio la coppia era sola.

Nel 1998 la donna aveva presentato una denuncia per maltrattamenti da parte del marito poi ritirata il giorno seguente. (ANSA).